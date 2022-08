Após acidente policiais militares ficam feridos

- Publicidade -

Três policias militares do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) ficaram feridos após um acidente nesta sexta-feira (26) na rodovia CE-253, no município de Pacajus, Região Metropolitana de Fortaleza.

Vídeos gravados por testemunhas mostram pelo menos duas motocicletas caídas, sendo uma no asfalto e outra às margens da rodovia, além de um automóvel com avarias. As circunstâncias do acidente não foram informadas.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) esteve no local.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes foram socorridos para o Instituto Dr. José Frota, no Centro da capital cearense. Os PMs encontram-se com quadro de saúde clínico considerado estável e não sofrem risco de morte.

Fonte: G1