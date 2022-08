Após abusos, Maria Bruaca terá advogada para combater Tenório em “Pantanal”

- Publicidade -

Após ser expulsa da fazenda de Tenório (Murilo Benício), Maria Bruaca (Isabel Teixeira) vai começar a reagir nos próximos capítulos de “Pantanal”. A dona de casa construiu a fortuna de Tenório ao lado dele, mas até o momento não sabe que possui direitos caso os dois de fato se divorciem.

Em breve, entra na trama a advogada Maria Eugênia (Luciana Borghi), que ajudará Bruaca a ir em frente com um processo contra o ex-marido. José Leôncio será o responsável por ajudar Bruaca ao contratar a profissional.

“Maria Eugênia vem falar de um assunto que a gente não pode deixar de falar em situação nenhuma: o abuso e a violência doméstica não se limitam à agressão física. Muitas mulheres acham que se não apanharem, não estão em relação abusiva. E é o caso da Bruaca, que sofreu uma violência absurda sem o Tenório ter lhe encostado a mão. E é uma dor tão grande quanto se fosse”, afirmou Luciana Borghi sobre sua personagem em papo com o “Gshow”.

A advogada ensinará Bruaca sobre seus direitos ao citar a Lei Maria da Penha. “Fiquei muito feliz de explicar sobre as leis e direitos pra Bruaca e falar com mulheres do país sobre o assunto. É muita coisa envolvida: não se pode mais achar normal que homem bata mulher, que heteronormativo possa bater em gay ou que garimpeiro pode pegar terra de índio. A gente que tem acesso a falar com pessoas não pode tratar isso de forma leviana e é bom ter essa voz na novela”.

Reencontro com Alcides

Separada de Tenório (Murilo Benício), Maria Bruaca (Isabel Teixeira) finalmente está livre para se relacionar com Alcides (Juliano Cazarré) em “Pantanal”. O peão a encontrará na chalana e mostrará o interesse de passar o resto de sua vida ao lado dela. Com medo do ex-marido descobrir que os dois continuam juntos, Maria Bruaca fará o possível para resistir aos encantos do amante.

Combinado com Muda (Bella Campos) e Juma (Allanis Guillen), Alcides quer “matar dois coelhos de uma vez só”. Além de ficar com a amada, o peão, que ainda deseja se vingar de Tenório, pensa em usar Bruaca como isca para atraí-lo e matá-lo. Ele a convencerá de seguir em frente no relacionamento. Depois, pedirá para morar com Maria na tapera de Juma, que não autorizará e deixará Alcides aflito.

Ao casal, o que restará será a fazenda de Zé Leôncio (Marcos Palmeira). Filó (Dira Paes) terá piedade da mulher e pedirá para o marido abrigá-la. Como imaginava, Alcides conseguirá atrair Tenório ao local. O vilão ficará sabendo do relacionamento deles e buscará vingança. Mas nem tudo sairá como planejado.

Fonte/ Portal Yahoo.com