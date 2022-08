Após 9º reajuste, gasolina torna-se mais vantajosa que etanol em 24 estados incluindo o estado do Acre

- Publicidade -

Após nove semanas seguidas de queda, o preço médio da gasolina chegou a R$ 5,25 nos postos do país, o menor valor desde fevereiro de 2021. Com isso, o combustível já é mais vantajoso que o etanol em 23 estados e no Distrito Federal, de acordo com dados divulgados pela ANP (Agência Nacional do Petróleo e Gás Natural e Biocombustíveis) na última sexta-feira (26).

Apenas em Mato Grosso vale a pena abastecer com etanol, já que o preço fica abaixo de 70% do valor cobrado pela gasolina. No caso de São Paulo, o preço médio dos dois produtos se equiparou a esse limite, o que permite que o motorista escolha o combustível. Por fim, no Amapá não houve registro do valor do etanol e por isso não é possível fazer o cálculo.

A conta considera que o etanol de cana ou de milho, por ter menor poder calorífico, deve ter um preço-limite de 70% do valor do derivado de petróleo nos postos para ser considerado vantajoso.

Nesta semana, o diesel também registrou redução de 6,5%, passando de R$ 7,05 para R$ 6,93, em média. Já o etanol recuou 3,8%, de R$ 3,98 para R$ 3,84, na média do país.

O recuo no preço do combustível é motivado pela isenção da alíquota do ICMS sobre a gasolina e a energia elétrica. Além disso, a queda se segue a três reduções do valor nas refinarias autorizadas pela Petrobras em menos de um mês.

O resultado, que já se reflete na economia, provocou a maior deflação desde 1980, ano que marca o início da série histórica do indicador, e deve causar uma nova queda de preços neste mês de agosto. Em julho, o recuo de 0,68% do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) foi guiado justamente pelos valores dos combustíveis (-14,15%).

Segundo dados da prévia da inflação deste mês, o IPCA-15, os combustíveis registraram redução de 15,33%. A gasolina ficou 16,80% mais barata e foi a principal responsável por puxar o índice para baixo.

Veja onde a gasolina é mais competitiva que o etanol

ACRE – COMPENSA ABASTECER COM GASOLINA

Gasolina – R$ 5,78

Etanol – R$ 4,97

Porcentagem – 85,99%

ALAGOAS – COMPENSA GASOLINA

Gasolina – R$ 5,35

Etanol – R$ 4,77

Porcentagem – 89,16%

AMAPÁ – CÁLCULO INDEFINIDO

Gasolina – R$ 4,84

Etanol – x

Porcentagem – x

AMAZONAS – COMPENSA GASOLINA

Gasolina – R$ 5,54

Etanol – R$ 4,65

Porcentagem – 83,94%

BAHIA – COMPENSA GASOLINA

Gasolina – R$ 5,48

Etanol – R$ 4,59

Porcentagem – 83,76%

CEARÁ – COMPENSA GASOLINA

Gasolina – R$ 5,33

Etanol – R$ 4,90

Porcentagem – 91,93%

DISTRITO FEDERAL – COMPENSA GASOLINA

Gasolina – R$ 5,03

Etanol – R$ 4,21

Porcentagem – 83,70%

ESPÍRITO SANTO – COMPENSA GASOLINA

Gasolina – R$ 5,44

Etanol – R$ 4,66

Porcentagem – 85,66%

GOIÁS – COMPENSA GASOLINA

Gasolina – R$ 5,02

Etanol – R$ 3,62

Porcentagem – 72,11%

MARANHÃO – COMPENSA GASOLINA

Gasolina – R$ 5,15

Etanol – R$ 4,81

Porcentagem – 93,40%

MATO GROSSO – COMPENSA ETANOL

Gasolina – R$ 5,30

Etanol – R$ 3,53

Porcentagem – 66,60%

MATO GROSSO DO SUL – COMPENSA GASOLINA

Gasolina – R$ 5,07

Etanol – R$ 4,04

Porcentagem – 79,68%

MINAS GERAIS – COMPENSA GASOLINA

Gasolina – R$ 5,21

Etanol – R$ 3,85

Porcentagem – 73,90%

PARÁ – COMPENSA GASOLINA

Gasolina – R$ 5,37

Etanol – R$ 5,12

Porcentagem – 95,34%

PARAÍBA – COMPENSA GASOLINA

Gasolina – R$ 5,37

Etanol – R$ 4,57

Porcentagem – 85,10%

PARANÁ – COMPENSA GASOLINA

Gasolina – R$ 5,35

Etanol – R$ 4,12

Porcentagem – 77,01%

PERNAMBUCO – COMPENSA GASOLINA

Gasolina – R$ 5,32

Etanol – R$ 4,79

Porcentagem – 90,04%

PIAUÍ – COMPENSA GASOLINA

Gasolina – R$ 5,44

Etanol – R$ 4,54

Porcentagem – 83,46%

RIO DE JANEIRO – COMPENSA GASOLINA

Gasolina – R$ 5,44

Etanol – R$ 4,56

Porcentagem – 83,82%

RIO GRANDE DO NORTE – COMPENSA GASOLINA

Gasolina – R$ 5,31

Etanol – R$ 4,88

Porcentagem – 91,90%

RIO GRANDE DO SUL – COMPENSA GASOLINA

Gasolina – R$ 5,11

Etanol – R$ 5,14

Porcentagem – 100,59%

RONDÔNIA – COMPENSA GASOLINA

Gasolina – R$ 5,30

Etanol – R$ 5,16

Porcentagem – 97,36%

RORAIMA – COMPENSA GASOLINA

Gasolina – R$ 5,71

Etanol – R$ 5,39

Porcentagem – 94,40%

SANTA CATARINA – COMPENSA GASOLINA

Gasolina – R$ 5,30

Etanol – R$ 4,86

Porcentagem – 91,70%

SÃO PAULO – CONSUMIDOR ESCOLHE

Gasolina – R$ 5,13

Etanol – R$ 3,64

Porcentagem – 70,96%

SERGIPE – COMPENSA GASOLINA

Gasolina – R$ 4,96

Etanol – R$ 4,71

Porcentagem – 94,96%

TOCANTINS – COMPENSA GASOLINA

Gasolina – R$ 5,49

Etanol – R$ 4,80

Porcentagem – 87,43%

Fonte/ Portal R7