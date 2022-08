Após 25 anos de casamento de casamento, termina a união de Sylvester Stallone e esposa Jennifer Flavin

- Publicidade -

O ator Sylvester Stallone, 76, e a esposa Jennifer Flavin, 54, estão se separando após 25 anos de casamento. A ex-modelo apresentou a papelada do divórcio em Palm Beach County, Flórida, em 19 de agosto, segundo o Page Six.

Documentos judiciais obtidos pelo site afirmam que o casamento está “irremediavelmente rompido” e observam que Flavin está solicitando que os bens acumulados durante a união sejam “distribuídos equitativamente” entre eles.

Flavin alega que Stallone “se envolveu na dissipação intencional, esgotamento e/ou desperdício de bens conjugais”, o que afetou negativamente o patrimônio do casal. Ela está pedindo para ser “compensada” recebendo mais dinheiro do que Stallone recebe do espólio.

A ex-modelo quer voltar a usar o nome de solteira e ter exclusividade da casal do casal em Palm Beach, Flórida, enquanto Stallone mora em sua propriedade na Califórnia. “Eu amo minha família. Estamos abordando essas questões pessoais de forma amigável e privada”, disse Stallone ao Page Six.

Quatro dias após Flavin pedir o divórcio, o ator ganhou as manchetes por cobrir uma grande tatuagem do rosto da esposa em seu ombro. O casal se casou em maio de 1997, quase 10 anos depois de se conhecerem em um restaurante.

O vencedor do Globo de Ouro foi casado anteriormente com Sasha Czack de 1974 a 1985 e Brigitte Nielsen de 1985 a 1987. Ele e Czack compartilharam os filhos Sage, que morreu em julho de 2012, e Seargeoh, 43.

Fonte/ Portal FolhaPress