Aos 46 anos, Wanderlei Silva anuncia aposentadoria do MMA

O lutador Wanderlei Silva, de 46 anos, declarou que está oficialmente aposentado do MMA. A declaração foi feita durante entrevista ao podcast Trocação Franca.

Durante o programa, Silva afirmou que poderia subir ao ringue novamente, mas em outra modalidade. Os eventos de boxe seriam sua nova opção, uma vez que, segundo ele, o esporte reúne veteranos das lutas.

“Eu acho até interessante esses novos eventos de boxe, seria muito interessante, só boxe eu nunca lutei. Eu tenho um boxe muito bom, treinei com caras muito bons, mas nunca lutei, então gostaria muito de fazer uma luta de boxe em um evento bom desses contra um grande nome”, contou ele.

O agora ex-lutador também falou sobre sua trajetória no esporte e afirmou que faltaram duas lutas em sua carreira. Além delas, ainda revelou que gostaria de um tira-teima com Dan Henderson, antigo rival.

“Só a revanche [com Belfort], foi a única luta que nunca saiu. Eu queria ter feito uma revanche com Dan Henderson. Na verdade, eu ganhei uma e perdi a outra, mas na segunda eu estava meio gripado no dia da luta, não estava 100%. Se ele topasse fazer um boxe, eu ia adorar dar umas porradas nele”, disse.

Wanderlei teve 35 vitórias, 14 derrotas, um empate e uma luta sem resultado durante sua carreira. Ele também conquistou o título dos meio-pesados (até 93kg) do Pride, além do GP na mesma categoria.

