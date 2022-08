Ao lado de Márcia e Flaviano, Mara Rocha inicia campanha ao governo com caminhada no Calçadão

- Publicidade -

A candidata ao governo do Estado, pelo MDB, Mara Rocha, nesta terça-feira, 16, com uma caminhada no Calçadão da Benjamin Constant, no Centro de Rio Branco.

Acompanhada do deputado federal e candidato à reeleição, Flaviano Melo (MDB), da candidata ao Senado Márcia Bittar (PL) e do seu vice, Fernando Zamora, Mara conversou com os comerciantes e populares.

“É o início desta nossa caminhada, estou aqui ao lado do nosso vice-governador Fernando Zamora. Estamos aqui dando a largada para um Acre desenvolvido. Nós queremos progresso para o nosso estado, desenvolvimento, um estado baseado na agricultura, na pecuária. Temos que avançar, o Acre tem pressa de vencer e o mais importante: liberdade para a nossa população”, disse Mara.

Fonte: A Gazeta do Acre