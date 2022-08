Ao financiar uma casa na CEF saiba qual é a renda mínima

- Publicidade -

Grande parte dos brasileiros optam por algum meio de financiamento para conseguir realizar o sonho de ter a casa própria. O financiamento da Caixa Econômica Federal é a principal escolha da população, porém, existem requisitos básicos para contratar o serviço.

Não é solicitado renda mínima para quem deseja ter acesso a um financiamento. Sendo assim, as principais exigências são: ter 18 anos ou ser emancipado aos 16 anos, ser brasileiro ou possuir visto permanente no Brasil e não possuir outro ativo nas condições do SFH (Sistema Financeiro de Habitação).

Como funciona o financiamento na Caixa?

A Caixa Econômica Federal é a maior credora do ramo de financiamento imobiliário no Brasil. Ela funciona como intermediária, pagando o preço combinado ao proprietário do imóvel. Antes do contrato, é realizada uma avaliação para saber o valor de mercado da propriedade.

Como mencionado, renda mínima não é uma exigência para financiar um imóvel pela Caixa, porém, é feito uma análise de cadastro para avaliar se o cidadão possui capacidade civil de pagamento, ou seja, negativados não podem solicitar o serviço.

Ademais, a instituição exige que o valor das prestações não passe de 30% da renda mensal do segurado, para que ele não comprometa totalmente o seu orçamento e consiga pagar as parcelas tranquilamente.

Como usar o saldo do FGTS para diminuir o valor do financiamento

O FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) permite que os seus segurados usem o saldo disponível para diminuir o valor do financiamento da casa própria. Seja no valor total ou no montante das prestações.

Entretanto, para ter acesso a esse serviço é preciso estar dentro das seguintes regras:

Estar trabalhando de carteira assinada há três anos;

Não ser dono de algum outro imóvel no mesmo município.

Para usar o seu saldo disponível do FGTS para abater as parcelas do seu financiamento, siga os passos abaixo:

Baixe o aplicativo Habitação Caixa (disponível para Android e iOS); Faça o seu cadastro, atente-se de preencher todos os seus dados corretamente; Depois de finalizar o seu cadastro, acompanhe o seu contrato e solicite a utilização do FGTS para abater uma parte das parcelas.

Fonte/ Portal seucreditodigital.com