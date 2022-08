ANVISA APROVOU: “vacina e antiviral contra varíola do macaco” passaram no crivo da ANVISA

- Publicidade -

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), na última quinta-feira, 25 de agosto, autorizou o Ministério da Saúde a importar o imunizante e o antiviral contra a varíola dos macacos. A princípio, o imunizante será destinado apenas a profissionais da saúde.

Os fármacos ainda não têm registro junto ao órgão regulador. No entanto, devido à emergência internacional de saúde pública, a Anvisa autorizou a dispensa do registro, que foi solicitada pelo Ministério da Saúde no início desta semana.

A vacina importada pelo governo será a Jynneos (nomenclatura norte-americana)/ Imvanex (nomenclatura europeia). Apesar de ter nomes diferentes nos Estados Unidos e na Europa, o produto é o mesmo.

Desenvolvido pela Bavarian Nordic A/S e fabricado na Dinamarca e Alemanha, o fármaco destina-se a pacientes a partir dos 18 anos de idade. O prazo de validade é de 60 meses, se as doses forem armazenadas em temperatura entre -60°C e -40°C.

O Ministério da Saúde aguarda o envio de 50 mil doses da vacina, adquiridas pelo fundo rotatório da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas). O imunizante, aplicado em dose dupla, será reservado a 25 mil profissionais de saúde que têm contato direto com o vírus. Não há previsão de vacinação da população geral.

Além da vacina, a Anvisa também aprovou a importação do tecovirimat, antiviral indicado para tratamento de doenças causadas por ortopoxvírus (como o da monkeypox) em adultos, adolescentes e crianças com peso mínimo de 13 kg.

O governo solicitou à Opas a compra de 10 doses do remédio para tratamentos de casos graves, e aguarda a negociação para aquisição de outras 50 unidades.

A pasta federal da Saúde também negocia o transporte de 12 unidades doadas pelo laboratório produtor, e está em tratativas para compra de mais 504 doses do medicamento.

Fonte/ Portal metropole.com