Anvisa aprova importação e registro excepcionais de remédio e vacina contra varíola do macaco

A diretoria colegiada da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) autorizou nesta sexta-feira (19), o registro e a importação de medicamentos e vacinas para tratamento e prevenção contra a varíola do macaco (monkeypox) em caráter excepcional e temporário sem a necessidade de Consulta Pública, AIR (Análise de Impacto Regulatório) e M&ARR (Monitoramento, Avaliação de Resultado Regulatório).

De acordo com a diretora da agência, Meiruze Sousa Freitas a decisão se dá devido à necessidade de conter a doença, já considerada emergência de saúde pública de importância internacional pela OMS (Organização Mundial de Saúde).

“Até o momento, não há, no Brasil, medicamento ou vacina registrada com a indicação de tratamento ou prevenção da monkeypox. Destaca-se também que, até o presente momento, os atuais desenvolvedores de medicamentos e vacinas para Monkeypox sinalizaram não figurar em seus respectivos planejamentos e projeções de curto prazo a intenção de submeter à Anvisa pedido de de registro ou mesmo de autorização de uso emergencial. Entretanto, tão pouco descartam a possibilidade de o cenário vir a ser diferente, no futuro”, afirmou a diretora da ANVISA em defesa do seu voto.

Além disso, Meiruze destacou que há poucos fármacos distinado à prevenção e controle da doença. “Registra-se ainda que as quantidades atualmente disponíveis de medicamentos e de vacinas, bem como a atual capacidade de fabricação instalada em diferentes partes do mundo se mostram insuficientes… Assim, é imperativo à Anvisa pensar em meios regulatórias que viabilizem à população brasileira, acesso aos medicamentos e vacinas atualmente recomendadas para o tratamento ou prevenção da monkeypox.”

Fonte: R7