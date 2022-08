Antes piloto e há 5 anos velejador, Max Fercondini detalha vida de aventura e solidão

- Publicidade -

Há cinco anos, a única companhia diária de Max Fercondini é seu barco. O ator e produtor audiovisual, decidiu se desafiar a viver algo novo e, desde de 2017, veleja pelo mar Mediterrâneo e o oceano Atlântico. Percorridos mais de 20 mil milhas (cerca de 32 mil km), por países como Espanha, Portugal, Inglaterra, França e Itália, Max resolveu lançar um livro para contar um pouco sobre sua aventura. A obra, intitulada “Mar Calmo Não Faz Bom Marinheiro”, que chegou a público neste mês, tem sido muito elogiada.

“Eu confesso que até tinha noção que a obra iria tocar muitas pessoas, mas não dessa forma. A cada depoimento positivo de amigos ou desconhecidos que recebo pelas redes sociais, me sinto cada vez mais realizado. Me dá vontade de compartilhar ainda mais com o público minhas expedições e despertar esse espírito de aventura nas pessoas!”, diz o ator.

Max conta que viveu momentos importantes de aprendizado durante suas viagens. “No mar eu aprendi que se tem uma pessoa responsável pelo seu sucesso ou fracasso, essa pessoa é você. Para navegar, é necessário conduzir o barco com firmeza e responsabilidade, mas sem abrir mão da sensibilidade para apreciar as lições que a vida e a natureza nos presenteiam”.

Entre os ensinamentos mais marcantes ficou o aprender a conviver com a solidão. No começo foi complicado viver uma nova aventura sem companhia, mas quando descobriu o prazer de se cuidar, a solidão não era mais tão ruim. Max também aprendeu a ser mais humilde, a confrontar seus valores culturais, a ser mais tolerante com o outro e consigo mesmo.

Quando começou a velejar, mesmo com todas as carteiras de habilitação necessárias, o ator tinha pouca experiência de navegação – apenas nove meses. Com coragem e determinação, ele foi encarar o mar mediterrâneo, que é bastante movimentado.

Max conta que o estreito de Gibraltar foi um trecho bem difícil por onde passou por conta da movimentação dos barcos, que entram e saem do mar. “É uma dificuldade lidar com fator externo, o mar é muito grande e a gente é pequeno em frente à natureza, mas isso me seduz a navegar e sempre estar exposto ao inesperado, que muitas vezes pode ser bom”, diz Max.