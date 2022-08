- Publicidade -

A cantora Anitta virou meme nas redes sociais, nesta segunda-feira (22/8), após compartilhar com seus seguidores o seu novo visual.

Em uma série de stories publicados no Instagram, Anitta mostra o processo de corte do seu cabelo, um pouco abaixo das orelhas.

Logo a mudança, virou assunto nas redes, alguns internautas aproveitam para criar memes com o novo visual da cantora. Ela foi comparada com um personagem do desenho animado Shrek.