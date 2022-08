Anitta revela em podcast convite a Lula, que diz: “Será um prazer”

A carioca decidiu fazer uma surpresa e revelou ter convidado o principal adversário do atual presidente Jair Bolsonaro (PL) para uma breve participação no podcast.

“Quero agradecer a gentileza e o carinho que você teve me convidando para participar do Poddelas junto com você. Eu queria que você transmitisse pra Tatá e pra Bruna que estou morrendo de vontade de participar e discutir um pouquinho o problema do Brasil, das mulheres e das crianças”, começou o petista.

Ele afirmou que, caso as apresentadoras desejem, irá “tranquilo”, como “Lulinha paz e amor”, discutir os problemas do país em um cenário que descreveu como “com a maior realidade possível, sem sofisticação, sem ficar procurando palavras, falar aquilo que a gente consegue tirar do coração”.

“Anitta, se cuida porque tem gente muita maldosa nesse país”, finalizou Lula. No Twitter, o ex-presidente usou sua conta para responder à voz da Girl from Rio e reiterar a intenção de comparecer ao programa.

Será um prazer ir ao @poddelaspodcast falar sobre políticas para as mulheres, crianças e todo o povo brasileiro. Obrigado pelo convite, @Anitta. E se quiser estar junto, vamos debater formas de recuperar nosso país. https://t.co/KyTWXBGsZb

— Lula (@LulaOficial) August 8, 2022

