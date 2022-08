Anitta aparece fora de si em vídeo. Confira !

- Publicidade -

Na madrugada da última segunda-feira (29), a cantora Anitta foi flagrada fora de si em uma balada nos Estados Unidos enquanto comemorava sua vitória na premiação internacional Video Music Awards (VMA).

Na noite do último domingo (28), a brasileira fez uma apresentação no palco da premiação musical norte-americana e ainda levou para casa o prêmio de Melhor Clipe Latino com seu hit Envolver.

Vale ressaltar que essa foi a primeira vez que um artista brasileiro ganhou o VMA.

Premiação

Anitta venceu o prêmio de Melhor Clipe de Música Latina do Video Music Awards 2022 com “Envolver”. A cantora foi a primeira brasileira a conquistar a premiação e ficou surpresa com a vitória.

A artista concorreu à premiação com Bad Bunny, Becky G e Karol G, Daddy Yankee, Farruko e J Balvin e Skrillex.

Antes de ser anunciada, Anitta fez uma performance de Envolver e finalizou a apresentação com um pot-pourri de sucessos de funk. A cantora rebolou ao som de músicas como Vai Malandra, Movimento da Sanfoninha e Bola Rebola.