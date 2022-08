Anitta aparece de lace após cortar cabelo com ajuda de Gkay. Fotos!

- Publicidade -

Nesta terça-feira, 23 de agosto, Anitta foi clicada deixando estúdio em São Paulo. Nas imagens, a cantora aparece atendendo aos fãs e utilizando uma lace de cabelos lisos com franja.

Para quem não sabe, recentemente, a “Poderosa” resolveu mudar o visual, depois de uma noite agitada no “Garota VIP”, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Para fazer um novo corte no cabelo, Anitta pediu a ajuda da amiga Gkay. “Vou pegar a tesoura e cortar igual a Gkay”, disse ela, no jardim de sua mansão. Porém, o corte de Gkay não deu muito certo e Anitta teve que procurar um cabeleireiro para corrigi-lo.

Confira!

Anitta tirou fotos ao lado dos fãs ao sair de estúdio em São Paulo.

A namorada de Murda Beatz esbanjou simpatia e mandou beijos ao fotógrafo.

PERRENGUE EM SHOW

Anitta foi uma das atrações principais do “Garota VIP”, que ocorreu no Parque Olímpico na noite de sábado, 20 de agosto, no Rio de Janeiro, mas enfrentou diversos perrengues em sua apresentação por conta de uma falha técnica. As informações são de Adriel Marques, repórter do portal Em Off.

Inclusive, tudo teria sido levado a público pela artista durante o show. “Ih, que delícia! Parou no meio do… A gente indo lá”, ela teria disparado, irritada. “Ui, a gente indo lá e fez… Que delícia, galera! Que tudo! O que aconteceu? Meu Deus!”.

Quando a música voltou, Anitta teria declarado: “Aí, a gente vai voltar. Ah, voltou. É isso aí, galera! É isso aí, Rio de Janeiro! Vamos lá, segue o plano”. Porém, nos bastidores do “Garota VIP”, ela teria feito uma verdadeira “caça às bruxas” ao funcionário responsável pela falha técnica.

Vale ressaltar ainda que a cantora teria sido vaiada quando a falha técnica começou a atrapalhar o som, voltando a ser aplaudida quando a música voltou ao normal. Após a apresentação, Anitta teria feito um after com outros famosos para distrair a cabeça.