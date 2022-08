Android 13 pode chegar só em setembro, sugere boletim do Google

No boletim de segurança de agosto, o gigante das buscas divulgou as “notas de lançamento de segurança do Android 13”, que detalham as vulnerabilidades corrigidas e como os dispositivos que executam o patch de setembro estão protegidos contra elas.

“Os dispositivos Android 13 com um nível de patch de segurança de 01/09/2022 ou posterior estão protegidos contra esses problemas (o Android 13, conforme lançado no AOSP, terá um nível de patch de segurança padrão de 01/09/2022)”, diz o documento.

A descrição sugere que as correções de segurança mencionadas no documento só chegarão ao AOSP (Android Open Source Project) no próximo mês, indicando que o Android 13 pode ser disponibilizado apenas em setembro com as melhorias mais recentes. Afinal, antes de novas versões chegarem a linha Pixel, elas são lançadas primeiro no projeto de código aberto do Google.

Além disso, existe outro indicativo que o software não deve ser distribuído este mês: o Pixel 6a acaba de receber o Beta 4 do Android 13. Isso indica que a empresa ainda trabalha nos ajustes finais, pois não faria sentido inserir o aparelho no programa de testes se o lançamento estivesse próximo.

Ainda não há informações sobre a data exata da liberação do sistema, mas considerando que o Android 12 entrou no AOSP no início de outubro de 2021, com a atualização chegando duas semanas depois, existe a possibilidade do Google seguir o mesmo cronograma.

O que esperar do Android 13

O Android 13 deve trazer uma série de melhorias e novidades, como um modo convidado mais útil, que permite definir quais aplicativos estarão disponíveis, controle de mídia com visual renovado, atalho para leitura de QR Code e muito mais.

A nova versão do sistema do Google traz o codinome Tiramisu, uma sobremesa de origem italiana que leva biscoitos de champanhe e café.