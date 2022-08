André Marques acerta na Mega-Sena e aumenta sua fortuna milionária

- Publicidade -

O ex-apresentador da emissora Globo André Marques, foi comtemplado com a Mega-Sena, o tão sonhado desejo de todos os brasileiros.

O prêmio foi ganho entre 2014-2015 pelo apresentador, o que na época ainda estava na Globo. Segundo o E-Investidor do Estadão, este prêmio teve o valor de 19 mil reais.

Dessa forma, não é possível saber o que André Marques fez com o dinheiro. No entanto, durante uma entrevista, sua ex-colega Cissa Guimarães fez uma revelação sobre como o apresentador estava gastando seu prêmio.

Sendo assim, após 30 anos na rede Globo, André Marques atualmente é dono de duas botiques de carnes no Rio de Janeiro. O apresentador abriu a primeira botique em 2013, na Barra da Tijuca, e em 2015 abriu a segunda botique no Leblon, zona sul do Rio.

Portanto, as duas lojas luxuosas oferecem uma grande a variedade de carnes exóticas, cervejas e até vinhos. Vale destacar que, juntamente com o sócio Ricardo Baroni, as botiques tem um capital de 1,6 milhão.

Ana Furtado faz despedida emocionante de André Marques

Em suma, André Marques usou das suas redes sociais para revelar que estará saindo da Globo. Vale lembrar que o apresentador já comandou programas como Vídeo Show, Superstar, Mais Você, The Voice Brasil, The Voice +, The Voice Kids, No Limite e o É de Casa, além de ter participado de várias novelas.

“Na Globo cresci, fiz amizades pra vida, operei meu estômago, uma mudança grande na minha VIDA! (VIVI) Uma linda relação com a Globo. Sou só Gratidão. E depois desses quase 30 anos de um casamento feliz, fiel e cheio de amor… Conversamos bastante, e em comum acordo, decidimos nos separar no papel! Rsrs” disse ele.

Desse modo, sua ex-colega de trabalho não deixou passar um texto emocionante de despedida.

“Que honra e prazer ter vivido tantas histórias e desafios ao seu lado nesses mais de 20 anos, desde o Vídeo Show. Pra você, meu parceiro irmão, eu só posso desejar as coisas mais lindas do mundo” começou ela.

E continuou: “Que você realize todos os seus sonhos e seja sempre muuuuuuito feliz! Estarei sempre aqui. Te amo“.

Todavia, André Marques respondeu a loira de forma carinhosa. “Minha amada parceira, amiga, irmã!!! Te amo! Muitas histórias pra contar né? (Risos). Estaremos sempreeeeeee juntosssss. Amo você também e vamo que vamo… (risos)”.

Fonte: Gerou Buzz