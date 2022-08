Ana Hickmann sofre acidente com box do banheiro: ‘Cena mais assustadora que eu já vi’

- Publicidade -

Ana Hickmann passou por apuros no banheiro no último domingo (7). A apresentadora contou nos stories do Instagram que o vidro do box do chuveiro estourou e que foi a cena mais assustadora da vida dela.

A apresentadora disse estar saindo do banho e ao fechar o box, a porta estourou toda em cima dela: “Eu passei por um livramento, juro. Eu levei alguns minutos para me restabelecer. Foi um susto o que aconteceu comigo. Foi a cena mais assustadora que eu já vi na minha vida“.

Ela também contou que isso nunca havia acontecido na casa dela: “Do jeito que quebrou, do jeito que partiu, era para ter cortado o meu corpo inteiro”.

Porém, Ana disse que, apesar do susto, ficou apenas com um corte pequeno na mão: “Profundo, mas pequeno, aqui na minha mão. Juro, foi o maior susto que eu já tive na minha vida aqui em casa“, completou.

Fonte: R7