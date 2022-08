Amigos e familiares se despedem de Claudia Jimenez em velório, no Rio

- Publicidade -

Amigos e famosos de Claudia Jimenez compareceram ao velório da atriz no início da tarde deste sábado (20). A cerimônia acontece no Memorial do Carmo, no Caju, Zona Portuária do Rio de Janeiro, mesmo local onde o corpo da atriz será cremado. O diretor e ator Miguel Falabella foi um dos primeiros a chegar e cumprimentar a ex-companheira, Stella Torreão. Os atores Paulo Vilhena, Victor Fasano e Anna Lima, e a cantora Ana Carolina também foram se despedir de Claudia.

Muito emocionada, a personal trainer ganhou abraços dos amigos e familiares. Mais cedo, Stella publicou uma homenagem para atriz no Instagram. “Claudia, amor da minha vida, faria tudo de novo! Você fez muito mais por mim. Cadê nós, meu amor?”, escreveu na legenda da postagem com fotos das duas.

Vários colegas de trabalho homenagens nas redes para Claudia Jimenez, que morreu de insuficiência cardíaca aos 63 anos após alguns dias internada no Hospital Samaritano, em Botafogo, na Zona Sul. Em 1986, Claudia foi ao médico para curar uma tosse persistente e descobriu que tinha câncer, um tumor maligno no mediastino, na região do tórax. De acordo com avaliações médicas, as sessões de radioterapia afetaram os tecidos do coração, o que a obrigou a fazer pelo menos três cirurgias nos anos seguintes.

Marisa Orth chamou Claudia de “a melhor comediante de todas”. “Era a melhor. A mais engraçada. Pessoa seríssima, comprometida, jamais imaginariam que dentro daquele espetacular deboche morava uma garota ainda, muito sensível e profunda. Claudinha se tornou uma bela amiga, musa da minha vida na comédia”, escreveu a atriz com quem dividiu cenas no ‘Sai de Baixo’.

O apresentador Serginho Groisman também lamentou a perda da amiga: “Uma boa parte da vida de Claudia Jimenez foi lutar contra as doenças que teve. Mas em nenhum momento deixou de ter alegria. Descansa agora.” A atriz e apresentador Tata Werneck também prestou homenagem: “Querida amiga. Comediante referência para qualquer pessoa que sonhe em trabalhar com humor. Você é genial. E quando fizemos juntas uma novela nós tornamos amigas. Você virou uma confidente. Me dava colo. Conselhos. Me apaixonei por você”, contou ela. Tatá e Claudia trabalharam em ‘Haja Coração’, em 2016, e foi o último trabalho da humorista.

Rodrigo Phavanello, ex-namorado de Claudia, admitiu estar arrasado com a morte da atriz. “Gorducha, você veio nessa Terra e virou um dos seres humanos mais incríveis que já conheci! Você cumpriu maravilhosamente sua missão trazendo a sua alegria e nos fazendo rir. Descanse em paz, minha Anja”, escreveu o ator. Ele conheceu Claudia em 2007 nos bastidores da na novela “Sete Pecados” e os dois namoraram de abril a outubro de 2008.

Fonte: Notícia ao Minuto