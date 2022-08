América-MG x São Paulo: veja onde assistir ao jogo desta quinta (18)

- Publicidade -

Nesta quinta-feira (18), América-MG e São Paulo entrarão em campo para o último jogo das quartas de final da Copa do Brasil.

A partida começa às 21h, no Independência, em Belo Horizonte, e o tricolor paulista tem a vantagem do 1 a 0 conquistado no jogo de ida no Morumbi.

As outras vagas nas semifinais foram preenchidas por Fluminense, Corinthians e Flamengo após os jogos desta quarta-feira (17), que já garantiram R$ 8 milhões de premiação da CBF.

O vencedor desta quinta enfrentará o Flamengo. Os mandos de campo ainda serão definidos em sorteio, às 11h desta sexta (19).

O São Paulo de Rogério Cena chega no Horto com a necessidade de administrar uma vantagem de um gol.

O time vem aliviado após um 3 a 0 contra o Red Bull Bragantino, que quebrou uma série de seis jogos sem vencer.

No entanto, o tricolor paulista enfrentará um embalado América-MG, que venceu quatro de seus últimos cinco jogos.

América-MG x São Paulo

Estádio: Independência – Belo Horizonte/MG

Horário: 21h

Jogo de ida: São Paulo 1 x 0 América-MG

Transmissão: SporTV e Premiere

Pagamentos da CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) atualizou a tabela de valores a serem pagos aos times participantes da Copa do Brasil, competição que conta com 92 equipes participantes divididas em três blocos.

Na primeira fase, o valor mínimo para os 80 clubes participantes é de R$ 620 mil, distribuído aos times do Grupo III. No Grupo II, que abrange todos participantes da Série A do Campeonato Brasileiro de 2021 (menos os que já estão previstos no Grupo I), o valor pago é de R$ 1,09 milhão. Já para o Grupo I, com os 15 primeiros colocados no Ranking de Times da CBF em 2022, a quantia é de R$ R$ 1,27 milhão.

Na segunda fase, composta por 40 times, os integrantes do Grupo III recebem R$ 750 mil; do Grupo II, R$ 1,19 milhão; e do Grupo I, R$ 1,5 milhão.

A mudança a partir da terceira fase do campeonato é que todos os clubes dos grupos passam a receber o mesmo valor de R$ 1,9 milhão, caso sejam um dos 32 classificados para a etapa.

O afunilamento de times continua, e os valores aumentam: os 16 times das oitavas de final recebem R$ 3 milhões; os 8 classificados para as semifinais, R$ 3,9 milhões; na semifinal, o valor pago é de R$ 8 milhões.

Finalmente, o vice-campeão da Copa do Brasil deverá receber R$ 25 milhões, enquanto o campeão fatura R$ 60 milhões.

Veja abaixo a tabela do Brasileirão Série A

Fonte: CNN Brasil