Alunos soldados da Polícia Militar fazem festa de aniversário para criança

Aprender pelo exemplo. O pequeno Felipe Freitas observa diariamente a rotina dos militares em formação no Centro integrado de ensino e pesquisa Francisco Mangabeira (Cieps), pequenas ações do dia a dia disseminadas naquele ambiente envolveu o pequeno que completou 8 anos.

Os alunos soldados que estão em Curso de formação, realizaram na sexta-feira, 19, uma festa de aniversário para Felipe Freitas, ele é filho de um casal que trabalha com venda de salgados nas dependências do Cieps. Felipe se comporta como um pequeno militar, como um dos alunos em formação, todos os dias está presente. O mais jovem “integrante” do curso recebeu dos alunos uma festa de aniversário com muita moral e vibração.

Esta comemoração ficará marcada na vida desta criança que foi abraçada com muito amor por seus colegas. Que os valores éticos, morais observados diariamente por ele no ambiente escolar se perpetue por sua vida e que pelo exemplo se torne um bom filho, homem e cidadão.

Ascom/PMAC