Alunos do IFAM de Boca do Acre visitam diretoria de Tecnologia de Rio Branco/Ac

Um grupo de 37 alunos do Instituto Federal do Amazonas (Ifam), do município de Boca do Acre, visitou na tarde da última sexta-feira (05), a diretoria de Tecnologia da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Tecnologia e Inovação (SDTI) da Prefeitura de Rio Branco.

O objetivo da visita, segundo o professor da Ifam, Édson Aguiar, foi agregar conhecimentos para os alunos que saem das salas de aula para o mercado de trabalho.

“A nossa visita foi com o objetivo de mostrar como é funciona a gestão pública, a gestão da tecnologia, inovação e empreendedorismo.”

O aluno Paulo Junior ressaltou que a visita irá agregar muito conhecimento.

“Para nós é de total importância, agregando conhecimento a nossa grade de ensino. A gente quer agradecer a Prefeitura de Rio Branco, que só tem a somar conhecimento”.

Manoel de Jesus, diretor de Tecnologia, frisou que todo profissional precisa de uma fase de experiência.

“Isso é muito importante, tendo em vista que o profissional que está lá aprendendo, no instituto, precisa da fase de experiência, ele precisa conhecer o produto que vai trabalhar no futuro”.

Fonte/ Portal Jornal Opnião