Aluno de curso da Polícia Penal é preso por tráfico de drogas sintéticas

Os comprimidos foram encontrados com a namorada do suspeito, de 27 anos, segundo a Divisão de Inteligência e Captura (Dicap). A jovem também estava sendo investigada pelo tráfico de drogas.

Após a prisão dela, os policiais seguiram até a penitenciária onde o homem passava por instruções do curso de formação. Durante a busca pessoal, os agentes encontraram algumas drogas sintéticas escondidas na mochila dele e uma arma de fogo dentro do carro do suspeito.