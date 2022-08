Aluna de 13 anos é flagrada com faca em escola e diz que iria matar a professora

- Publicidade -

Uma aluna de apenas 13 anos foi detida após ter sido flagrada com uma faca dentro da própria mochila em sala de aula na última quinta-feira (18), em uma escola de Nacip Raydan, Minas Gerais.

Segundo informações registradas no boletim de ocorrência, e divulgadas pelo portal Aqui, o diretor do colégio foi o responsável por acionar a Polícia Militar.

Uma equipe foi enviada e deteve a aluna, que confessou a intenção de assassinar a própria professora, de 45 anos. Ela explicou que pegou a faca escondida da família e esperaria a docente se aproximar de sua carteira para atacá-la.

Aos agentes, a garota informou, ainda, que estava planejando o crime há mais de uma semana.

Professora ficou abalada

A professora que seria alvo do atentado foi informada, ficou bastante abalada com a informação e disse que nunca teve problemas com nenhum aluno em mais de 20 anos dando aula.

A aluna afirmou que o plano foi bolado por conta das cobranças excessivas para realização das tarefas escolares, mas a professora defendeu-se, afirmando que cobra todos os estudantes da mesma forma.

A menor de idade foi apreendida e levada à Delegacia de Polícia Civil de Guanhães. O Conselho Tutelar foi acionado e acompanha o caso.