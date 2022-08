ALERTA: Acre notifica novo caso suspeito da varíola dos macacos em paciente de 6 anos

- Publicidade -

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) inormou nesta tsexta-feira, 5, ter notificado mais um caso suspeito de contaminação pela varíola dos macacos. A paciente é uma criança de apenas seis anos de idade, que deu entrada na Unidade de Pronto atendimento do bairro Sobral no início da noite de quinta-feira, 4.

Em nota, a Sesacre informou que a criança apresenta erupções cutâneas na planta do pé esquerdo e lesão vesicular dolorosa.

Conforme relato da família, a possível contaminação pode ter ocorrido ao terem contato com um amigo que retornou de São Paulo em evento religioso no município de Rio Branco. A família segue em isolamento domiciliar.

Até o momento não há relatos de contatos sintomáticos, segundo os Centros de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde do Estado e município, que seguem com busca, acompanhamento e investigação dos contactantes.

Com mais esta suspeita, sobe para três o número de casos suspeitos aguardando resultado, sendo um em Cruzeiro do Sul e dois em Rio Branco.

Até o momento, o Estado tem apenas um caso positivo da varíola dos macasos. O paciente é de Rio Branco e já recebeu alta médica.

Fonte/ A Gazeta do Acre