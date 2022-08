Alegando ser perseguida, mãe esfaqueia os dois filhos

- Publicidade -

Uma mulher de 32 anos, identificada como Soulibeth Josefina Zamora, esfaqueou os dois filhos e, em seguida, tentou suicídio, nesta terça-feira (23), alegando perseguição. O fato ocorreu na própria residência da família, localizada na rua Israel, Comunidade Nossa Senhora de Fátima, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. O menino de 12 anos, que estava completando aniversário, teve apenas um arranhão no braço e a menina de 6 anos teve um corte mais profundo no pulso. Nenhum corre risco de morte.

A 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) atendeu ao chamado por volta das 12h40. De acordo com o policial B. Martins, a mulher teve um surto na residência e pedia a presença da Polícia Federal para tentar ajudá-la. A mulher dizia que a família estava sendo perseguida e se mostrava totalmente desorientada.

“Ela chegou aqui falando nada com nada, totalmente desorientada. Ainda pedia constantemente a presença da PF aqui para auxiliá-la. Ela dizia que [ela e os filhos] estariam sendo atacados e perseguidos. [A mãe] cortou o pulso da filha, braço do filho e depois tentou cometer suicídio. Temos que esperar o laudo para ver se estava em surto”,explicou o policial.

Conforme relatos dos vizinhos, a mulher e o pai das crianças mantinham brigas constantes, mas a mãe alegava estar separada do homem.

As crianças foram encaminhadas para o Hospital e Pronto-Socorro da Criança-Joãozinho, localizado na Avenida Cosme Ferreira, onde receberam os primeiros-socorros. Agora, as crianças se encontram na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) junto com a mãe para prestar mais esclarecimentos.