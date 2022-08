Alec Baldwin apertou gatilho de arma que matou diretora, conclui FBI

- Publicidade -

O FBI concluiu que a arma que matou a diretora de fotografia Halyna Hutchins no set do filme Rust não poderia ter sido acionada ser que o gatilho estivesse puxado. O resultado da perícia feita pela polícia federal americana, divulgado pela rede de TV ABC News, vai de encontro com a versão de Alec Baldwin, que fez o disparo.

Em dezembro, Baldwin negou ter puxado o gatilho da arma que matou a diretora. “Bem, o gatilho não foi puxado. Eu não puxei o gatilho”, afirmou o ator à época para a TV americana. “Eu nunca apontaria a arma para alguém e puxaria o gatilho para ela. Nunca.”