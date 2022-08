Alcides faz proposta tentadora a Maria Bruaca: “Quarqué canto”

- Publicidade -

Nos próximos capítulos da novela “Pantanal”, exibida às 21h na Globo. Alcides (Juliano Cazarré) faz proposta tentadora a Maria Bruaca (Isabel Teixeira) e a deixa emocionada. O peão decide deixar a vingança de lado e viver em paz ao lado da ex-amante, prometendo recebê-la em um ninho de amor.

A princípio, Guta (Júlia Dalavia) descobrirá o paredeiro da mãe, graças a um descuido de Bruaca. A mulher terá encontrado abrigo na chalana Eugênio (Almir Sater). Preocupada, a jovem entrará em contato com a mãe que a pedirá para esquecê-la.

Contudo, não demorará muito para que Muda (Bela Campos) conte a novidade para Alcides e proponha que ele use a ex-dona de casa como isca para atrair Tenório (Murilo Benício). Dessa forma, eles poderiam prender o fazendeiro em uma armadilha e acabar com ele de uma vez por todas.

O peão ficará mexido com a ideia, mas se negará a participar do crime e escolhendo ir atrás de sua amada. Em seguida, ele penará para encontrar Maria até que a chalana atraca no porto. Eugênio receberá o rapaz como um possível cliente, Alcides, no entanto, não se importará muito com a receptividade e logo avistará seu amor.

Maria, estará ocupada realizando suas tarefas quando seu olhar cruza o de Alcides. A mulher cairá no choro ao vê-lo após tanto tempo e lamentará ter sido expulsa de sua casa: “Ele me boto pra fora de casa, Arcides…”. “Ocê devia tê ido s’embora mais eu, Maria”, retrucará o roceiro.

A mãe de Guta, então, revelará que Tenório sabe que os dois são amantes, isso fará com que Alcides tenha certeza de que será a próxima vítima do vilão. Com medo de que o pior aconteça, ela o mandará embora do local. Nesse momento, o boiadeiro fará a proposta tentadora: “Só vô se ocê vié mais eu!”, exigirá ele mesmo ciente do perigo.

“Ara… E vâmo pra onde?”, questionará Bruaca. “Num sei… Pra quarqué canto… Pro fim do mundo, se fô preciso. Mais ocênum pode vivê subino e descêno esse rio nessa chalana”, insistirá o rapaz. Maria, por fim, aceita o convite e desaba chorando nos braços de seu verdadeiro amor. As cenas estão previstas a irem ao ar no próximo dia 09.

Fonte/ Portal sempreatenta.com