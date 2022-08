Álbum de figurinhas da Copa do Mundo começa a ser vendido hoje

- Publicidade -

A editora Panini começou a vender o álbum de figurinhas da Copa do Mundo de 2022 nas bancas nesta sexta-feira (19).

Cada pacote com cinco adesivos custa R$ 4. O álbum em capa dura sai por R$ 44,90, enquanto o de papel cartão custará R$ 12.

A coleção, que contará com imagens das 32 seleções do mundial no Catar, terá 670 cromos, sendo 50 especiais e 80 raras.

Para o colecionador completar o álbum, serão necessários ao menos R$ 536 para comprar os 134 pacotinhos necessários para atingir a quantidade de 670 figurinhas.

Os colecionadores provavelmente gastarão mais do que isso nas trocas e compras informais para conseguir todas as imagens raras e especiais.

“Escalação” da Panini

Os itens estão em pré-venda no site da editora desde 19 de julho, quando a Panini anunciou a edição.

Por esse motivo, alguns colecionadores já receberam seus exemplares e aproveitaram para dar spoilers nas redes sociais sobre quais foram os 18 jogadores selecionados pela editora. A escalação do álbum conta com dois goleiros, dos laterais, três zagueiros, cinco meio-campistas e seis atacantes.

A lista é apenas uma “aposta”, já que o técnico Tite ainda não convocou os 26 atletas que representarão o manto brasileiro no mundial.

Veja a lista:

Alisson Ederson Alex Sandro Danilo Éder Militão Marquinhos Thiago Silva Casimiro Philippe Coutinho Fabinho Fred Lucas Paquetá Antony Gabriel Jesus Neymar Jr. Raphinha Richarlison Vinícius Jr.

Confira as datas e horários dos jogos do Brasil na Copa do Mundo de 2022:

Fase de grupos

Brasil x Sérvia – quinta-feira, 24 de novembro – 16h (horário de Brasília)

Brasil x Suíça – segunda-feira, 28 de novembro – 10h (horário de Brasília)

Brasil x Camarões – sexta-feira, 2 de dezembro – 16h (horário de Brasília)

Em caso de classificação em primeiro do grupo

Oitavas de final – segunda-feira, 5 de dezembro – 16h

Quartas de final – sexta-feira, 9 de dezembro – 10h

Semifinal – terça-feira, 13 de dezembro – 16h

Final – domingo, 18 de dezembro – 10h

Em caso de classificação em segundo do grupo

Oitavas de final – terça-feira, 6 de dezembro – 16h

Quartas de final – sábado, 10 de dezembro – 10h

Semifinal – quarta-feira, 14 de dezembro – 16h

Final – domingo, 18 de dezembro – 10h

Fonte: CNN Brasil