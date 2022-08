Alan Rick tem 29% das intenções de votos dos eleitores para o Senado; Veja os números

- Publicidade -

Atendendo a um pedido da Rede Amazônica, o Instituto IPEC aferiu as intenções de votos dos eleitores acreanos para o Senado Federal. Se as eleições fossem hoje (29), Alan Rick (União Brasil) venceria a única cadeira de senador disponível para o Acre na próxima legislatura, ao acumular 29% das intenções de votos.

Logo após Alan Rick, Ney Amorim (Pode) apareceu com 17%. Márcia Bittar (PL) teria 15%. Jenilson Leite (PSB) apareceu com 10% das intenções. Vanda Milani (PROS) vem em seguida com 5%. Nazaré Araújo (PT) tem 2% e Dimas Sandas (AGIR) pontuou 1%. Brancos e nulos somaram 9% enquanto os que não opinaram são de 12%.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Acre sob o protocolo Nº AC-09020/2022 e no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo Nº BR-01886/2022. O IPEC ouviu 800 pessoas entre os dias 26 e 28 de agosto em 12 cidades do estado. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

Por Wanglézio Braga/AcreNews