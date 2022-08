Alan Rick não acredita que Márcio Bittar pedirá voto para ele: ‘Eu tenho certeza que não’

- Publicidade -

O candidato ao Senado Federal pelo União Brasil, no Acre, deputado federal Alan Rick não acredita que o pré-candidato ao governo do seu partido, senador Márcio Bittar, peça voto para ele nesta eleição. A declaração foi dada por Alan, em uma entrevista concedida na tarde desta terça-feira, 9, ao jornalista Roberto Vaz.

Questionado se acredita que Márcio irá lhe ajudar na campanha, Alan respondeu: “eu acho que não. Eu tenho certeza que não. Ele [Márcio Bittar] tem a esposa lá”, disse, referindo-se à candidatura de Márcia Bittar, também ao Senado, na chapa de Mara Rocha (MDB).

De acordo com o parlamentar, Márcio Bittar, que é presidente do União Brasil, liberou os filiados a votarem em quem quiser. “Ele mesmo disse, na nossa convenção, que liberava todos a pedirem votos para quem achassem melhor, para quem tivessem compromisso. Até mesmo eu, a liberação foi para todos. E, obviamente, ele tem uma esposa ou ex-esposa que é candidata ao Senado. Inclusive, ele esteve lá na convenção do MDB”, afirmou Alan.

Durante o bate-papo, Alan Rick também declara apoio à candidatura do governador Gladson Cameli (PP).

“O senador Márcio Bittar foi para a convenção do MDB, apoiar a Márcia, e eu fui para a convenção do PP, apoiar o governador Gladson, que eu entendo que é o melhor nome, é o que a população deseja para recondução ao cargo”, disse o deputado.

Fonte: A Gazeta do Acre