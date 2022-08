Alan Rick, Jarude e Flaviano participam de caminhada juntos em Senador Guiomard

- Publicidade -

Se antes das convenções os eleitores acreanos não sabiam quais nomes iriam disputar aos cargos majoritários, agora, a dificuldade é identificar a quem de fato tem ido o apoio de seus candidatos.

Na manhã desta sábado, 20, o candidato ao Senado da República pelo União Brasil Alan Rick participou de uma atividade, em Senador Guiomard, organizada pelo pelo vereador Emerson Jarude, candidato a deputado estadual pelo MDB.

A caminhada contou com a presença do presidente do MBD e candidato à reeleição, Flaviano Melo.

No percurso, que compreendeu o trecho entre a praça da frente da PM e a feirinha da cidade, os três candidatos cumprimentaram apoiadores, entregaram santinhos e conversaram com lojistas e feirantes.

“Esse corpo a corpo é muito bom. Dessa vez, aqui em Senador Guiomard, com os times dos queridos amigos Emerson Jarude e Flaviano Melo, que nos convidaram para esta caminhada. Foi uma honra estar com esse time e com a população do município”, destacou Alan.

O candidato Alan Rick tem na chapa do União Brasil o senador Márcio Bittar, concorrendo ao governo do Estado. Entretanto, Alan já declarou publicamente que vai pedir voto para o governador Gladson Cameli (PP), que disputa à reeleição.

Já Emerson Jarude e Flaviano Melo têm na chapa do MDB a candidata Márcia Bittar (PL), na disputa ao Senado Federal, e Mara Rocha e Fernando Zamora para o governo.

Fonte: A Gazeta do Acre