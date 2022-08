Agricultor de Brasileia tem casa destruída pelo fogo e moradores fazem campanha de doações nas redes sociais

- Publicidade -

O agricultor Baltazar Germanio Firmino da Silva(50), anos, pai de quatro filhos que mora no ramal do km 13 zona rural de Brasileia após um dia de trabalho debaixo de um sol muito forte voltava do campo para casa no final da tarde daquela quarta-feira(17), quando avistou de longe muita fumaça e ao se aproximar percebeu que sua casa tinha acabado ser destruída pelas chamas do fogo o que restava no local era apenas cinzas de uma vida toda de trabalho e construção.

A partir da aquele momento amigos e vizinhos formavam uma grande corrente de solidariedade nas redes sociais em busca de doações de roupas, cobertores, cesta básica e utensílios para casa do seu Baltazar.

As causas do incêndio que destruiu a casa do agricultor ainda estão sendo investigadas pelas autoridades responsáveis pelo caso. Mais familiares informaram que o fogo partiu da queima de lixo de um morador vizinho.

Foi divulgado um print de WhatsApp com o número de contato 068 999312134 e do Pix CPF- 80463754204 no nome de Antônio Carlos Castro Guedes mais conhecido Góes. Com o pedido de ajuda e as informações como você pode ajudar.

Fonte/ O Alto Acre