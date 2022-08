Agentes da Segurança Pública do Acre vão ministrar curso de sobrevivência policial no Amapá

- Publicidade -

A política de valorização da formação dos operadores do Sistema de Segurança implantada pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-AC) tem repercutido de forma positiva no cenário nacional.

Logo na abertura da 83ª reunião ordinária do Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública (Consesp), na manhã desta quarta-feira, 17, em Foz do Iguaçu (PR), o titular da Sejusp, Paulo Cézar Rocha dos Santos, iniciou tratativas com a Secretaria de Segurança Pública do Amapá para oferecer, por meio de cooperação técnica, um curso de sobrevivência policial naquele estado. O objetivo será formar multiplicadores e beneficiar os agentes da segurança pública amapaenses, bem como a população do estado.

Durante conversa preliminar, o secretário adjunto da pasta do Amapá, coronel José Jucá de Mont’Alverne, asseverou a importância da referida capacitação a todos os operadores da segurança. No mesmo viés, o coronel Paulo Cézar, ao mensurar números obtidos no Acre, resumiu que “o Curso de Sobrevivência Policial efetivamente salva vidas, principalmente em períodos de folga dos operadores“.

Ao final, ficou acordado que o Acre enviará agentes para capacitar multiplicadores entre policiais do Amapá.

ASSESSORIA