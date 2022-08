Adriana Bombom relembra traição de Dudu Nobre: “Dentro da minha própria casa”

- Publicidade -

Adriana Bombom abriu o coração ao ser entrevistada no podcast Papagaio Falante, com Sérgio Mallandro e Renato Rabello. Ela deu detalhes de como descobriu que foi traída pelo ex-marido, Dudu Nobre.

“Quando eu fui para a Fazenda, eu estava passando por um momento muito delicado. Coisa de separação, filhos e enfim. Quando me fizeram essa convite, eu não estava muito legal da cabeça. Falei: ‘Vou entrar para dar uma espairecida e quando eu voltar eu resolvo o que vai ser feito do meu casamento’. Nessa contrapartida que eu fui e entrei, aconteceram muitas coisas dentro da minha própria casa”, explicou ela, que participou do reality em 2009.