Adrenalina total e altas manobras marcam mais uma noite de motocross na Expoacre

A emoção tomou conta da arena de esportes radicais da Expoacre 2022 na noite deste domingo, 31. O Parque de Exposições recebeu a segunda bateria da 4° etapa do Campeonato Acreano de Motocross, com um repertório de muita velocidade e altas manobras.

O Estado do Acre prioriza a saúde dos mais de 70 pilotos e do público ao garantir a presença do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no local.

A disputa abrange sete categorias: kid, juvenil, 200cc, feminina, iniciante, importada e 230cc pró.

O presidente da Associação dos Motocross do Acre, José Claudio da Silva, o Bolacha, explicou como funciona a competição que conta com a participação de pilotos acreanos e de outros estados, como Rondônia e Mato Grosso.

“Cada etapa tem o campeão da categoria. O campeonato tem oito etapas, nas quais os competidores vão somando pontos. No final, quem somar mais pontos, leva o campeonato”, informou.

A última etapa da competição, que tem o incentivo do Estado, tem previsão para ser realizada em outubro no Arena Race, em Rio Branco. Até lá, promete muita adrenalina para saber quais pilotos erguerão os troféus finais de campeão.

Fonte/ Agência de notícias do Acre