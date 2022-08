Adolescentes são suspeitos de matar idoso e sequestrar menina de 11 anos com caminhonete roubada

- Publicidade -

Quatro adolescentes, com idades entre 16 e 17 anos, são suspeitos de assassinarem um idoso durante o roubo a uma propriedade rural em Itaquiraí, a 408 quilômetros de Campo Grande, na tarde desta segunda-feira (8). Após o crime, eles teriam jogado o corpo em um rio e fugido com a caminhonete dele. Um dos suspeitos ainda sequestrou uma criança de 11 anos e veio para a capital

O crime começou a ser investigado após a filha da vítima notar o desaparecimento do pai, Luiz Venitte Reina, de 68 anos. Ela foi até a delegacia de Polícia Civil na terça-feira (9) e registrou um boletim de ocorrência. No mesmo dia, polícias foram até o assentamento onde ele morava e identificaram que alguns bens do idoso haviam desaparecido. Descobriram ainda que alguns adolescentes teriam passado pelo local no dia anterior.

A partir dessas informações, a polícia chegou aos suspeitos. Segundo a delegada Ana Cláudia Mediana, do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco), os quatro adolescentes são moradores do assentamento, já conheciam a vítima e, inclusive, já haviam trabalhado com ele.