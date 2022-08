Adolescente morre ao cair de viaduto enquanto empinava pipa

- Publicidade -

Um garoto de apenas 13 anos morreu em Belo Horizonte após cair de um viaduto no bairro Cachoeirinha no último domingo.

De acordo com informações da Polícia Militar, divulgadas pelo portal Aqui, a vítima estava empinando pipa no viaduto República do Congo quando aconteceu o acidente.

Testemunhas relataram que o adolescente tentou pular entre dois pontos e acabou se desequilibrando. Ele caiu na Avenida Antônio Carlos.

O garoto chegou a ser socorrido com vida e levado ao Hospital Pronto-Socorro João XXIII, na Região Hospitalar de Belo Horizonte.

Poucos momentos após dar entrada no centro médico, porém, ele não resistiu e teve o óbito confirmado.