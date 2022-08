- Publicidade -

Uma adolescente de 17 anos foi agredida pelo pai, na tarde de ontem (16), após defender o irmão de 3 anos, dentro de uma residência na Vila Sobrinho, em Campo Grande.

Conforme o registro policial, a menor contou que o pai começou a ficar alterado com o irmão.

Ela relata que pegou o irmão no colo e retirou ele do local. O pai não gostou e teria enforcado a menor com o joelho.

O pai nega e afirma que a filha vem apresentando comportamento rebelde.

Os dois foram encaminhados para a Delegacia.