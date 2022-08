Administradores do WhatsApp vão poder apagar mensagens de grupos

- Publicidade -

Os administradores do WhatsApp vão poder apagar mensagens dos grupos a partir de agora. A função está sendo liberada aos poucos, e a funcionalidade está na fase de testes. Com isso, não apenas as próprias pessoas que mandam as mensagens poderão excluir seus rastros, como os administradores.

Entretanto, quando uma mensagem de alguém for apagada, haverá um aviso no grupo informando a ação. As informações são do WABetaInfo, blog especializado em novidades sobre o WhatsApp.

Os testes estão sendo realizados na versão beta do aplicativo tanto para sistema Android quanto para iOS.

Mais novidades

No dia 9 deste mês, a empresa anunciou mais três novidades. A partir de agora, será permitido “esconder” para os seus contatos se estiver on-line, sair dos grupos sem que os participantes saibam e bloquear prints de conversas dentro do aplicativo.