Acusados de integrar organização criminosa são presos por porte ilegal de armas e tentativa de homicídio

- Publicidade -

A ação foi desencadeada após um grupo de facção criminosa tentar contra a vida de um faccionado rival que foi alvejado por vários disparos de arma de fogo na noite desta sexta-feira, 26, no município de Manoel Urbano.

Segundo informações, os comparsas do homem ferido buscaram ajuda na delegacia daquele município. Onde os agentes montaram um cerco em uma ação conjunta entre polícia civil e militar de Sena Madureira.

O cerco deu certo e foram presos em em flagrante D. O. do N., 29 anos, F. V. de S., 24 anos, F. N. S., 21anos, C. L. de A., 29 anos e o menor. A. M. V. de S. de 16 anos. Com eles foram encontrados duas armas de fogo que teriam sido usadas no crime.

Os acusados vão responder pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e dupla tentativa de homicídio e integrar organização criminosa.

As vítimas Tácio Santos Vieira e Miguel keven Regis Bezerra foram socorridas e policias como apoio da aeronave helicóptero Harpia do Ciopaer continuam em buscas para prender outros indivíduos que estão numa área de mata fechada.

Com informações da Polícia Civil