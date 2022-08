Acusado de ameaçar e cortar cabelo da ex é preso: “Vou te matar”

- Publicidade -

A Delegacia da Mulher de Jacarepaguá, zona oeste do Rio, prendeu, na manhã desta sexta-feira (19/8), um homem acusado de agredir, ameaçar com arma de fogo e cortar os cabelos da ex-namorada, com requinte de tortura.

Alexandre Soares de Almeida foi preso em Bangu, também na zona oeste. Ele tem oito anotações criminais.

A prisão foi realizada pela delegada Viviane Costa, que acredita que o acusado tenha cortado o cabelo da ex-namorada para humilhar a vítima. Ele não apresentou resistência à prisão.

Alexandre agredia a vítima e fazia ameaças de morte dizendo: “Vou te matar! Eu sei que você está com outro”. Segundo a Polícia Civil, ele possui anotações por crimes relacionados à violência doméstica.

Assim que recebeu a denúncia, a polícia fez uma representação pela prisão preventiva do acusado, que já foi decretada. Com um trabalho de inteligência, os agentes localizaram Alexandre, que foi preso no Condomínio Jardim Progresso, em Bangu.