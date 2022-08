Acrelândia: concurso ﻿Câmara está com inscrição aberta

- Publicidade -

Alô, concurseiro! Publicado o edital do Concurso Câmara de Acrelândia AC! A Câmara Municipal oferta 12 vagas ao total, sendo 2 para provimento imediato e 10 para formação de cadastro de reserva.

As carreiras ofertadas são legislativa, contabilidade, jurídica, administrativa e outras, e a remuneração pode chegar a R$ 4 mil! Não perca essa oportunidade e vem ser GRAN!

Concurso Câmara de Acrelândia AC: Situação atual

Histórico do concurso:

• 1 de agosto de 2022: Edital publicado

Concurso Câmara de Acrelândia AC: Remuneração

O concurso oferece remuneração inicial de R$ 1.000,00 a R$ 4.000,00 para diversos cargos, além de benefícios previstos em lei municipal como, por exemplo, Auxílio-alimentação no valor de R$ 400,00 mensais.

Veja abaixo as oportunidades e seus respectivos salários:

Concurso Câmara de Acrelândia AC: Inscrições

As inscrições podem ser realizadas até o dia 8 de setembro de 2022, no site da banca IBADE: www.ibade.org.br.

O valor da inscrição será de:

R$ 50,00 (cinquenta reais), para os cargos de Ensino Fundamental Incompleto;

R$ 75,00 (setenta e cinco reais), para os cargos do Ensino Médio;

R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais), para os cargos do Ensino Superior

Vale ressaltar, concurseiro, que o último dia para pagamento do boleto bancário será dia 9 de setembro de 2022.

Concurso Câmara de Acrelândia AC: Cargos e vagas

São ofertadas 12 vagas para diversos cargos das carreiras legislativa, contabilidade, jurídica, administrativa e outras. Os candidatos aprovados que vierem a ingressar no Quadro de Pessoal Efetivo do Município de Acrelândia AC, pertencerão ao regime jurídico celetista e serão regidos pelas disposições da Lei Municipal nº 634/2017, bem como pelas demais normas legais vigentes.

Veja abaixo os detalhes dos requisitos exigidos para cada cargo, a carga horária de trabalho, número de vagas e vencimento:

Concurso Câmara de Acrelândia AC: Etapas

O Concurso Público será composto das seguintes etapas:

1ª Etapa: Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos

2ª Etapa: Prova Discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, somente para o cargo de Procurador Jurídico

3ª Etapa: Prova de Títulos, de caráter classificatório, somente para os cargos do Ensino Superior

Importante ressaltar que todas as etapas serão realizadas na cidade de Acrelândia/AC.

Prova objetiva

A prova objetiva terá caráter eliminatório e classificatório, sendo aplicada no dia 6 de novembro de 2022. Ela será composta pelas seguintes disciplinas e número de questões, respectivamente:

ENSINO SUPERIOR

Língua Portuguesa 10

Raciocínio Lógico quantitativo 10

Noções de Informática 10

História e Geografia do Acre 5

Conhecimentos Específicos 15

ENSINO MÉDIO

Língua Portuguesa 10

Raciocínio Lógico quantitativo 5

Noções de Informática 5

História e Geografia do Acre 5

Conhecimentos Específicos 15

ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO

Língua Portuguesa 10

Matemática 10

Conhecimentos Específicos 10

Estrutura da prova

A prova será constituída de questões de múltipla escolha, com 5 alternativas diferentes, com apenas uma opção a ser assinalada de acordo com o comando da questão.

