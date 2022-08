Acreanos vão disputar Copa Norte e Nordeste de Ciclismo Estrada

Ao todo a delegação do Acre é formada por 17 ciclistas, incluindo os atletas Val Zambianchi, de Boca do Acre (AM) e Sara de Lourdes, de Natal (RN), que são federados junto à entidade acreana (Veja relação completa no fim do texto). Eles vão competir nas provas de resistência, contrarrelógio e circuito.