Acre segue sem óbitos e registra 48 novos casos de Covid-19 nesta quarta-feira

De acordo com boletim divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), não houve óbito por covid-19 nesta quarta-feira, 31. Porém, foram registrados 48 novos casos de infecção.

Segundo o levantamento, já foram notificados, no Acre, 355.316 casos de contaminação pela doença, sendo que 206.253 casos foram descartados e 14 exames de RT-PCR (que detecta o material genético do vírus) seguem aguardando análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen).

Pelo menos 130.351 pessoas já receberam alta médica, sendo que 2 seguem internadas até o fechamento do boletim. O número oficial de mortes por coronavírus permanece 2.027 em todo o Estado. O total de infectados é de 149.049.

Sobre a ocupação de leitos no Estado, acesse: http://covid19.ac.gov.br/monitoramento/leitos.

