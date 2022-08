Acre registra mais duas mortes por Covid-19; Sesacre não divulga números de contaminações, nesta quinta

- Publicidade -

Mais duas pessoas morreram devido a complicações por Covid-19, no Acre. As vítimas, um homem e uma mulher, tinham e 76 e 79 anos, ambos eram moradores de Rio Branco.

De acordo com o boletim da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), o paciente, J. A. A, de 76 anos, deu entrada em uma unidade de saúde da capital no dia 8 de agosto e faleceu no dia seguinte. Já a paciente M. A. F., de 79 anos, deu entrada em uma unidade de saúde em 6 de agosto e veio a óbito no último sábado, 13.

A Sesacre informou nesta quinta-feira, 18, que não foi possível divulgar o número de pessoas que testaram positivo para a Covid-19 por causa de uma falha no sistema de notificações.

Até o momento, o Acre registra 353.856 notificações de contaminação pela doença, sendo que 205.923 casos foram descartados e 41 exames de RT-PCR aguardam análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen). Pelo menos 129.686 pessoas já receberam alta médica da doença.

Ainda segundo o boletim, outras 13 pessoas continuavam internadas em observação médica. Com os novos óbitos, o número oficial de mortes por covid-19 subiu para 2.027 em todo o estado.

Fonte: A Gazeta do Acre