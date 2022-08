Acre notifica mais duas mortes por covid-19; vítimas tinham 79 e 99 anos

- Publicidade -

Subiu para 2025 o número oficial de vidas perdidas no Acre, em decorrência da pandemia de covid, após a notificação de mais duas mortes nesta sexta-feria, 12, por meio de boletim oficial.

As vítimas, conforme a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), tinham 99 e 79 anos de vida. O primeiro era um homem, A. G. M, morador de Rio Branco, que faleceu no dia 3 de agosto em uma unidade de saúde da capital. Já a segunda vítima, também do sexo masculino, F. X. L, também morador de Rio Branco, faleceu no dia 1º de agosto, em uma unidade de saúde da capital.

Embora as mortes tenham ocorrido anteriores a esta data, somente no boletim desta sexta-feira, 12, elas foram notificadas pela Sesacre.

Além das mortes, a Sesacre também informou ter notificado mais 255 novos casos de coronavírus desde o boletim anterior, elevando o número de infectados para 147.414 em todo o estado.