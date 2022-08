Acre é ouro no último dia da Copa Norte Nordeste de Ciclismo de Estrada 2022

- Publicidade -

Neste domingo, 21, na última etapa da Copa Norte Nordeste de Ciclismo de Estrada 2022, o Acre garantiu mais dois ouros em circuito, formato que fecha o evento.

Endril Lima, da categoria Júnior Masculino, foi ouro em prova duríssima e Antonio do Nascimento, o Jacaré, conquistou o outro ouro na sua categoria, Master D1, fazendo história como o atleta acreano que mais conquistou medalhas na Copa, sendo que nesta edição, este conquistou três medalhas, duas de ouro e uma de bronze.

A delegação do Acre foi muito bem representada para esta edição da Copa, contando com 17 atletas altamente preparados, além dos Diretores da federação, Emersoney Alves e Tuxauá Marques, e de técnicos de apoio particular de atletas, totalizando 21 pessoas. O evento contou com 398 competidores de 16 delegações estaduais.

Este ano, o Acre já tem o melhor recorde de medalhas de toda a história de participação na tradicional Norte Nordeste, ficando na quinta posição no quadro geral de medalhas, sendo quatro de ouro, uma da prata e uma de bronze. No quadro geral de pontuação, ficou na oitava posição, totalizando 199 pontos. Um feito inédito para o ciclismo acreano.

A participação de uma delegação com um bom número de atletas, foi fundamental para definir novos rumos no ciclismo do Acre, especialmente quando se observa o bom desempenho das categorias de base, representadas pelos competentes Endril Lima (ouro na prova de circuito), Mauro Henrique Medeiros (ouro na prova de resistência) e Danilo Araújo (prata no contrarrelógio), que são integrantes da nova geração do ciclismo acreano.

Fonte/ Jornal Opinião