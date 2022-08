Acre descarta mais dos casos suspeitos da varíola dos macacos; outros cinco ainda são investigados

- Publicidade -

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) destacou mais dois casos suspeitos de infecção pela varíola dos macacos. A informação foi confirmada nesta quinta-feira, 11, após os resultados das análises laboratoriais.

Os pacientes com suspeita da doença são uma mulher de Cruzeiro do Sul e uma criança de 3 anos que veio com a família da Venezuela. Desta forma, caiu para 5 o número de casos suspeitos em investigação.

Até o momento, o Acre tem apenas um caso confirmado da doença, em Rio Branco, que já está de alta médica, e cinco casos suspeitos aguardando resultado.

A Gazeta do Acre