Acontece neste domingo (28) o primeiro debate presidencial; Confira as regras

O primeiro debate entre os candidatos à Presidência da República acontece neste domingo (28), na TV Band. O presidente Jair Bolsonaro (PL) foi o candidato sorteado a fazer a primeira pergunta do debate e o esperado é que ele escolha como alvo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Além dos dois, foram convidados a participar do encontro os postulantes: Ciro Gomes (PDT), Luiz Felipe d’Avila (Novo), Simone Tebet (MDB) e Soraya Thronicke (União Brasil).

O evento vai ocorrer na sede da TV Bandeirantes, em São Paulo, e também conta com a organização do portal UOL, do jornal Folha de S. Paulo e da TV Cultura

Segundo informações do portal UOL, as regras do embate foram definidas entre a organização e as equipes de campanha dos candidatos.

A ordem em que cada um vai falar foi estabelecida por meio de sorteio.

Principais regras

O debate vai se dividir em três momentos:

Perguntas sobre programas de governo

Confronto entre os candidatos

Questionamento dos jornalistas dos veículos organizadores

A primeira pergunta será destinada a todos os concorrentes. Eles vão ter um minuto e meio para esclarecer as propostas de seus planos de governo.

Depois será a vez do confronto entre os candidatos. Bolsonaro será o primeiro a perguntar e pode escolher qualquer presidenciável.

Depois do chefe do Executivo, será a vez de Ciro; Luiz Felipe d’Avila; Soraya Thronicke; Lula e Simone Tebet.

Qual a data das Eleições 2022?

O primeiro turno das eleições será realizado no dia 2 de outubro, um domingo. Já o segundo turno – caso necessário – será disputado no dia 30 de outubro, também um domingo.

Veja a ordem de escolha na urna eletrônica nas Eleições 2022

Deputado federal (quatro dígitos) Deputado estadual (cinco dígitos) Senador (três dígitos) Governador (dois dígitos) Presidente da República (dois dígitos)

Fonte/ Portal Yahoo.com