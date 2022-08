Acidente na madrugada do último domingo (07) deixa mãe e filho mortos

- Publicidade -

Um acidente na madrugada do último domingo, 07 de agosto, deixou quatro pessoas mortas, incluindo uma criança de 4 anos.

Em um dos carros estava a empresária Mariana de Abreu Bastian, de 41 anos, e seu filho, Ricardo, de 4 anos. Eles estavam em uma viagem de aplicativo. Mãe, filho e motorista morreram na colisão.

No outro estava o motorista Vinícius Carvalho, de 24 anos, que também faleceu no local. No veículo também estava um casal de amigos do motorista, que foram levados ao hospital e não correm risco de vida.

O acidente ocorreu no quilômetro 1 da BR-282, no bairro Coqueiros, na Via Expressa. Os dois carros colidiram de frente. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um dos carros atravessou a pista e atingiu o segundo. As causas ainda são investigadas.

O carro em que estava a empresária capotou e saiu da pista. Militares atuaram na remoção do veículo.

Vítimas

Mariana era uma empresária que acumulava 22 mil seguidores nas redes sociais. Além de Ricardo, ela tem mais três filhos, dois de criação.

Já Vinícius trabalhava na pizzaria de sua família. Ele estava na capital catarinense para uma festa. Ele deixou uma filha de 4 anos.

Fonte/ Portal Yahoo.com